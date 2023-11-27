Çin'de Sanayi Şirketlerinin Karları Arttı

Çin'de sanayi şirketlerinin karları Ekim 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 arttı. Büyümeyi teşvik edici politikaların etkisiyle sanayi üretiminde istikrarlı toparlanma ve gelir artışı görüldü.

Çin'de sanayi şirketlerinin karlarının, Ekim 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 arttığı bildirildi.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (2,81 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karlarının son iki aydaki artışı sürdü.

Sanayi şirketlerinin karları, haziranda yüzde 8,3, temmuzda yüzde 6,7 azalmasının ardından ağustosta yüzde 17,2, eylülde yüzde 11,9 artış kaydetmişti.

Ekimde 41 sanayi kolunun 29'u kar artışları bildirirken UİB istatistikçisi Yu Veyning, büyümeyi teşvik edici politikaların etkisini göstermesiyle sanayi üretiminde istikrarlı toparlanma ve gelir artışı görüldüğünü, bunun karlılığa yansıdığını belirtti.

Öte yandan, karlılık, 10 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 7,8 azalarak bu yılki genel düşüş eğilimini sürdürdü.

Çin'de sanayi kuruluşlarının karları, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4, ikinci çeyrekte yüzde 16,8 azalmış, üçüncü çeyrekte ise yüzde 7,7 artmıştı.