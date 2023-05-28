Çin'de Sanayi Şirketlerinin Karı Nisan Ayında Daraldı

Çin'de büyük sanayi şirketleri, üretimin toparlanması ve gelirlerin hızla artmasının ardından Nisan ayında karlarında daha dar bir düşüş kaydetmeye devam etti.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Qiqihar'daki Çin İlk Ağır Sanayisi'nde bir atölye, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de büyük sanayi şirketleri, üretimin toparlanması ve gelirlerin hızla artmasının ardından Nisan ayında karlarında daha dar bir düşüş kaydetmeye devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verileri, Çin'de yıllık ana faaliyet geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2.83 milyon ABD doları) olan sanayi şirketlerinin karının, Nisan ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.2 düşüşle Mart ayına kıyasla 1 yüzde puan daraldığını gösterdi.

Kurumun verilerine göre, bu şirketlerin Nisan ayındaki birleşik gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 arttı. Bu veri, bir önceki aya göre 3,1 yüzde puan artışa işaret ediyor.

Büro, izlediği 41 sanayi kategorisinden 23'ünün Nisan ayında Mart ayına kıyasla daha iyi kar performansı sergilediğini belirtti.

Yeni büyüme etkenleri ve düşük karşılaştırma tabanı nedeniyle ekipman imalat sektörü, Nisan ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,8 kar artışı bildirerek Mart'taki düşüşü tersine çevirdi.

Enerji sektörü, ekonomik toparlanmanın yol açtığı artan talep nedeniyle Nisan ayında bir yıl öncesine göre yüzde 45,3 kar artışı bildirdi.

Kimya ve kömür madenciliği sektörleri, Nisan ayında iki sektördeki keskin fiyat düşüşleri nedeniyle sırasıyla yüzde 63,1 ve yüzde 35,7 düşen karlarıyla başı çektiler.

Ulusal İstatistik Bürosu istatistikçisi Sun Xiao, genel anlamda sanayi karlarının toparlanma eğilimini sürdürdüğünü ifade etti. Ancak yetkili, sanayi firmalarının, talebi kısıtlayan katı ve karmaşık uluslararası ortam gibi güçlüklerle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Sun, pazar güvenini artırmak ve sanayi ekonomisinin düzelmesini desteklemek amacıyla bir sonraki adımda pazar talebini yeniden canlandırıp artırmak için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.