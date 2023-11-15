Çin'de Sanayi Sektörü Üretimi Ekim Ayında Hızlandı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Liu Aihua, Çin'in endüstriyel toparlanma ve büyümeye yönelik sağlam bir temelinin olduğunu söyledi. Liu, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında sanayi sektörünün üretiminin Ekim ayında hızlandığını, öte yandan sektörün dönüşüm ve iyileştirilmesinin ileri taşındığını belirtti.

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Liu Aihua, Çin'in endüstriyel toparlanma ve büyümeye yönelik sağlam bir temelinin olduğunu söyledi.

Liu, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında sanayi sektörünün üretiminin Ekim ayında hızlandığını, öte yandan sektörün dönüşüm ve iyileştirilmesinin ileri taşındığını belirtti.

Liu, uluslararası ortamın karmaşıklığını koruması yüzünden sanayi ekonomisinin halen baskılarla karşı karşıya olduğunu belirterek buna rağmen sanayi üretimi ve satışlar arasındaki bağlantının iyileşmeye devam ettiğini ve politikaların etkisini göstermesiyle birlikte yükselen stratejik sektörlerin gelişimlerini hızlandırdığını kaydetti.