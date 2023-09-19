Çin'de Rüzgar ve Güneş Enerjisi Kurulu Gücü Arttı

Çin'in rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücü yılın ilk sekiz ayında artış gösterdi. Güneş enerjisi kurulu gücü yüzde 44,4 artışla 510 milyon kilovata ulaşırken, rüzgar enerjisi kurulu gücü yüzde 14,8 artışla 400 milyon kilovat oldu.

BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin'in rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücü yılın ilk sekiz ayında artış gösterdi.

Çin Ulusal Enerji İdaresi (NEA) verilerine göre, ülkedeki güneş enerjisi kurulu gücü Ağustos sonu itibarıyla, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 artışla 510 milyon kilovata ulaşırken, rüzgar enerjisi kurulu gücü yıllık yüzde 14,8 artışla yaklaşık 400 milyon kilovat oldu.

İdare, ülkenin kurulu enerji üretim kapasitesinin geçen ay sonu itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artışla yaklaşık 2,76 milyar kilovata ulaştığını belirtti.

Çin, yeşil kalkınma hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımları yıllar içinde arttırdı.

Çin'in büyük enerji şirketleri yılın ilk sekiz ayında, güneş enerjisi projelerine 187,3 milyar yuan (yaklaşık 26,11 milyar ABD doları) yatırım yaptı. Bu rakam önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 82,7 artışa işaret ediyor. Çin'in büyük enerji şirketlerinin nükleer enerji projelerine yaptıkları yatırım ise yıllık yüzde 56,9 artışla 52,2 milyar yuana ulaşırken, rüzgar enerjisi projelerine yaptıkları yatırımlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,7 artarak 114,9 milyar yuan seviyesinde gerçekleşti.