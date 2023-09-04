Çin'de Özel Sektör Ekonomisinin Gelişimini Desteklemek İçin Uzmanlaşmış Bir Büro Kuruldu

Çin'de Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na bağlı faaliyet gösterecek olan bir büro, özel sektör ekonomisinin gelişimini desteklemek amacıyla kuruldu. Büro, politika koordinasyonunu güçlendirmek, ilgili tedbirlerin uygulanmasını hızlandırmak ve somut sonuçlar elde etmek için çalışacak.

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin'de özel sektör ekonomisinin gelişimini desteklemek üzere uzmanlaşmış bir büro kuruldu. Büro, ülkenin en üst düzey ekonomik planlamacısı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na bağlı faaliyet gösterecek.

Komisyon Başkan Yardımcısı Cong Liang Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, büronun kurulma amacının ilgili alanlarda politika koordinasyonunu güçlendirmek ve ilgili tedbirlerin en kısa sürede uygulanmasını ve somut sonuçlar elde edilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Komisyon, büronun temel sorumlulukları arasında özel sektör ekonomisinin gelişimini izlemek, incelemek ve analiz etmek, özel sektör ekonomisinin gelişimini güçlendirmek üzere politika ve önlemler oluşturulmasını koordine ve organize etmek, ayrıca özel yatırımın büyümesini teşvik etmek için politikalar oluşturmak gibi başlıklar olduğunu bildirdi.

Büro ayrıca, özel işletmelerle düzenli iletişim kurmak için bir mekanizma oluşturmaktan, özel sektör ekonomisinin gelişimiyle ilgili başlıca sorunları çözmeye yönelik çabaları koordine etmekten ve uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yürütmekten sorumlu olacak.