Çin'de Otomobil Üretimi ve Satışları Artıyor

Çin'in otomobil üretimi ve satışları, bu yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydetti. Çin'in otomobil sektöründe büyümeyi istikrara kavuşturma çabaları devam ediyor.

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in otomobil üretimi bu yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artış kaydederken, otomobil satışları da yine aynı dönemde yüzde 7,9 artarak istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) yetkilisi Wang Weiming Salı günü düzenlenen basın toplantısında, Çin'in 2023 yılında yıllık otomobil satışlarını yüzde 3 artırarak 27 milyona çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Wang, yeni enerjili araçların ve benzinli araçların tüketimini istikrarlı hale getirmek ve genişletmek için departmanlar arası koordinasyonu güçlendirmenin ve politika sinerjisi oluşturmanın gerekliliğini vurguladı.

Bununla birlikte, küresel belirsizliklerin artması ile iç talep daralması, arz şokları ve zayıflayan beklentilerden oluşan üçlü baskının devam etmesi nedeniyle otomobil sektöründe büyüme zorluklarının sürdüğünü kaydeden Wang, sektörün büyümesini istikrara kavuşturmanın zorlu bir görev olduğunu sözlerine ekledi.

Çin'in sanayi yetkilileri Cumartesi günü 2023-2024 yıllarında ülkenin makine endüstrisinin istikrarlı büyümesini sürdürmeye yönelik bir plan açıklamıştı. MIIT ve diğer altı hükümet departmanı tarafından ortaklaşa yayımlanan plan, temel olarak makine aletleri, tarım makineleri ve inşaat makineleri dahil olmak üzere 11 sektöre odaklanıyor.

Plana göre Çin, sektörün işletme gelirini 2024 yılına kadar 8,1 trilyon yuana (yaklaşık 1,13 trilyon ABD doları) çıkarmayı hedefliyor.

Plana göre ayrıca talebi artırmak, üretimin akıllı dönüşümünü teşvik etmek, arz kalitesini iyileştirmek ve politika uygulamasını daha hedefe yönelik hale getirmek için çalışılacak.