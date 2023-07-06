Çin'de Otomobil Satışları Zirveye Ulaşacak

Çin Otomobil Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Fu Bingfeng, Çin'in yıllık otomobil satışlarının yaklaşık 40 milyon adede ulaşarak zirveyi görmesinin beklendiğini söyledi.

SHANGHAİ, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Fu Bingfeng, Çin'in yıllık otomobil satışlarının yaklaşık 40 milyon adede ulaşarak zirveyi görmesinin beklendiğini söyledi.

Fu, bu tahminin Shanghai'da düzenlenen 2023 Çin Otomobil Forumu'nda, Çin'in büyük bir nüfusa ve zengin kaynaklara sahip olması gibi faktörlere dayanılarak yapıldığını söyledi.

5 Temmuz'da başlayan üç günlük forumda konuşan Fu, 2022 yılı sonu itibarıyla Çin'de 1.000 kişiye 226 araç düştüğünü söyledi.

Fu, 10 yılı aşkın endüstriyel gelişimin ardından, ülkede 1.000 kişi başına düşen araç mülkiyetinin 400 adede ulaşmasının muhtemel olduğunu söyledi.