Çin'de nisanda tüketici fiyatları yüzde 2,1, üretici fiyatları yüzde 8 arttı - Haberler

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Çin'de nisanda tüketici fiyatları yüzde 2,1, üretici fiyatları yüzde 8 arttı

AA - Emre Aytekin - Ekonomi
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Çin'de nisanda tüketici fiyatları yüzde 2,1, üretici fiyatları yüzde 8 arttı

Çin'de nisan ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 2,1, üretici fiyatları ise yüzde 8 yükseldi.

Çin'de nisan ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 2,1, üretici fiyatları ise yüzde 8 yükseldi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkede fiyat artışlarına ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı. Buna göre, Çin'de Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1, Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise yüzde 8 artış gösterdi.

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarının hesaplandığı ÜFE'deki artışta belirgin değişim gözlenmezken, enflasyonun temel göstergesi sayılan TÜFE'teki artış martta yüzde 1,5 iken nisanda yüzde 2,1 oldu.

Gıda fiyatları enflasyonu yüzde 1,9, gıda dışı enflasyon yüzde 2,2 oldu.

Tüketici fiyatlarındaki artışın geçen ay ülkenin en büyük şehri Şanghay başta olmak üzere çok sayıda şehirde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının tedarik zincirlerinde yol açtığı aksaklıklardan etkilendiği tahmin ediliyor.

AA / Emre Aytekin - Ekonomi

Tüketici Fiyatları Endeksi, Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Ekonomi, Haberler

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