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Çin'de Nilüfer Hasat Mevsimi Başladı

Ekonomi Haberleri

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Mile şehrine bağlı Zhuyuan kasabasında bulunan toplam 17.000 mu (1.122 hektar) büyüklüğündeki nilüfer göletinde hasat mevsimi başladı. Çiftçiler, Çin mutfağında çokça tüketilen gevrek bir su sebzesi olan nilüfer köklerini kazıp çıkarmak için harıl harıl çalışıyor. Yerel çiftçiler nilüfer göleti sayesinde turizmi teşvik ederek ve nilüfer kökleri satarak son yıllarda nilüfer ekonomisini geliştirdi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mile'den bildiriyor.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Mile şehrine bağlı Zhuyuan kasabasında bulunan toplam 17.000 mu (1.122 hektar) büyüklüğündeki nilüfer göletinde hasat mevsimi başladı.

Çiftçiler, Çin mutfağında çokça tüketilen gevrek bir su sebzesi olan nilüfer köklerini kazıp çıkarmak için harıl harıl çalışıyor.

Yerel çiftçiler nilüfer göleti sayesinde turizmi teşvik ederek ve nilüfer kökleri satarak son yıllarda nilüfer ekonomisini geliştirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mile'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomi Haberler

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