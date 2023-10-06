Çin'de Lojistik Sektörü Ağustos Ayında Toparlanmaya Devam Ediyor

BEİJİNG, 6 Ekim (Xinhua) -- Çin'de destekleyici politikalar sayesinde genel talebin artmasıyla birlikte lojistik sektörü Ağustos ayında toparlanmaya devam ederken, sosyal lojistik değeri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 arttı.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'na göre yılın ilk sekiz ayında sosyal lojistik bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 artarak 216,4 trilyon yuana (yaklaşık 30 trilyon ABD doları) yükseldi. Büyüme oranı, ilk yedi aydaki büyüme oranının yüzde 0,1 yüzde puan üzerinde gerçekleşti.

Federasyon, sanayi ürünleri lojistiğinin Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 arttığını, ithal mal lojistiğinin ise yüzde 18,4 artış kaydettiğini bildirdi.

Rapora göre lojistik sektörünün toplam geliri ilk sekiz ayda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 artarak 8,7 trilyon yuana yükseldi.

Federasyon, sosyal lojistikteki mevcut toparlanmanın yeterince güçlü olmadığını, ancak talebin daha da artmasıyla sektördeki faaliyetlerin dördüncü çeyrekte istikrarlı şekilde iyileşmesini beklediğini kaydetti.