Çin'de Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Ekonomik Bilgi Paylaşımı Konferansı Düzenlendi

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin inşasını kolaylaştırmak üzere ekonomik bilgi paylaşımının ele alındığı bir konferans düzenlendi. Konferansa hükümet birimleri, sanayi birlikleri, medya kuruluşları ve çeşitli şirketlerden yaklaşık 300 temsilci katıldı.

SHANGHAİ, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin inşasını kolaylaştırmak üzere ekonomik bilgi paylaşımının ele alındığı bir konferans düzenlendi.

Çarşamba günü düzenlenen 2. Kuşak ve Yol Ekonomik Bilgi Ortaklığı Konferansı ve 2023 Kuşak ve Yol Yüksek Kaliteli Kalkınma için Shanghai Girişimciler Konferansı'na hükümet birimleri, sanayi birlikleri, medya kuruluşları ve çeşitli şirketlerden yaklaşık 300 temsilci katıldı.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua konferansta yaptığı konuşmada haber ajansının, inisiyatifin farklı ülkeler tarafından inşasına ilişkin haber yapmaya, paylaşım ağının yapısını güçlendirmeye ve ulusal bir üst düzey düşünce kuruluşu olarak üstüne düşeni daha iyi yapmaya devam edeceğini belirtti.

Fu, Xinhua'nın inisiyatifin inşasına ilişkin daha iyi bir bilgi servisi ve entelektüel destek sunmaya çalışacağını ifade etti.

Konferansta katılımcılar ayrıca, inisiyatife ilişkin mali destek, yeşil kalkınma ve çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Xinhua ile yurtiçi ve yurtdışındaki ortakları tarafından 2019 yılında kurulan Kuşak ve Yol Ekonomik Bilgi Ortaklığı, son yıllarda Kuşak ve Yol ülkelerinin hükümet ve işletmeleri için ekonomik bilgi sağlıyor. Ortaklığın üye sayısı, 37 ülke ve bölgeden haber ajansları, araştırma enstitüleri ve iş dernekleri dahil olmak üzere 33'ten 56'ya çıktı.