Çin'de Kredi Faiz Oranları Sabit Kaldı

Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları, Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre sabit tutularak, 1 yıllık faiz oranı yüzde 3, 5 yıllık faiz oranı ise yüzde 3,5 olarak belirlendi.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor.

1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
