Çin'de Kredi Faiz Oranları Sabit Kaldı

Çin'de 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları, Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi tarafından sabit tutuldu. 1 yıllık oran yüzde 3, 5 yıllık ise yüzde 3,5 seviyesinde kaldı. Faiz oranları, 2019'dan bu yana gösterge faizi olarak işlev görmekte.

Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranının yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranının ise yüzde 3,5'te sabit tutulduğunu bildirdi.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor.

1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Kredi faiz oranlarında en son mayıs ayında 10'ar baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
