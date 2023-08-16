Çin'de Konut Fiyatlarındaki Artış Azaldı

Çin'de Temmuz ayında, konut fiyatlarında bir önceki aya göre artış bildiren kent sayısı azaldı. Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, 70 kentten 20'sinde yeni konut fiyatlarında artış görüldü. İkinci el konut fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Temmuz ayında, konut fiyatlarında bir önceki aya göre artış bildiren kent sayısı azaldı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, geçen ay 70 büyük ve orta ölçekli kentin 20'sinde yeni konut fiyatlarında bir önceki aya göre artış görüldü. Bu rakam, Haziran'da 31 olarak kayda geçmişti.

6 kentte ikinci el konut fiyatlarında artış bildirilirken, bu rakam Haziran ayında 7 olarak kayda geçen kent sayısına kıyasla düşüşe işaret ediyor.

Birinci kademe dört şehirdeki (Beijing, Shanghai, Shenzhen ve Guangzhou) yeni konut fiyatları, Temmuz ayında üst üste ikinci ay değişmeden kaldı.

31 ikinci kademe kentte yeni konut fiyatları Haziran ayına göre yüzde 0,2, 35 üçüncü kademe kentte ise yüzde 0,3 düştü.