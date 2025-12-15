Haberler

Çin'de gayrimenkul sektöründeki daralmaya bağlı konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Çin'de gayrimenkul yatırımlarındaki azalma ve konut satışlarındaki düşüş nedeniyle konut fiyatları kasım ayında da geriledi. Birinci, ikinci ve üçüncü kuşak kentlerde yeni ve ikinci el konut fiyatlarında düşüş devam ediyor.

Çin'de gayrimenkul yatırımları ve konut satışlarındaki azalmaya bağlı olarak konut fiyatlarındaki düşüş kasım ayında da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, kasımda ülkedeki büyük ve orta ölçekli kentlerin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatlarında gerileme tespit edildi.

Yeni konut fiyatları, "birinci kuşak kentler" olarak tanımlanan Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yıllık yüzde 1,2, "ikinci kuşak" olarak tanımlanan 31 büyük ölçekli kentte yüzde 2,2 ve "üçüncü kuşak" olarak tanımlanan 35 orta ölçekli kentte ise yüzde 3,5 azaldı.

Ülkenin en büyük nüfuslu kenti Şanghay'da yeni konut fiyatları yıllık bazda yüzde 5,1 artarak birinci kuşak kentler arasında istisna oluşturdu.

İkinci el konut fiyatları ise birinci kuşak kentlerde yıllık yüzde 5,8, ikinci kuşak kentlerde yüzde 5,6 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 5,8 düştü.

Yeni konut fiyatları, Nisan 2022'den beri geriliyor

Çin'de yeni konut fiyatları, Nisan 2022'den bu yana geriliyor. Kovid-19 salgını sonrası emlak piyasasındaki daralma ve gayrimenkul sektöründe ortaya çıkan borç problemleri konut fiyatları üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor.

Ülkede gayrimenkul yatırımları, 2023'te yüzde 9,6, 2024'te yüzde 10,6 azalmıştı. Gayrimenkul yatırımları 2025'in 11 ayında da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,9 gerilerken yeni konut satışları metrekare bazında yüzde 7,8 azaldı.

Merkezi hükümet, son aylarda konut piyasasını canlandırmak üzere kredi faizlerini ve asgari peşinat ödemelerini düşürürken yerel yönetimler, konut satışlarını teşvik için vergilerin azaltılmasından düzenlemelerin gevşetilmesine ve satışların sübvanse edilmesine kadar birçok politika tedbirini devreye almıştı. Söz konusu adımların henüz genel eğilimi değiştiremediği gözleniyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
