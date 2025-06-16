Çin'de Konut Fiyatları Düşüşe Devam Ediyor

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Çin'deki gayrimenkul sektöründeki borç problemleri ve yatırımlardaki azalmayla birlikte konut fiyatları Mayıs 2025'te geriledi. Yeni konut fiyatları, yıllık bazda büyük ve orta ölçekli kentlerde düşüş gösterirken, geçmiş aylara göre düşüşlerde yavaşlama yaşandı. Hükümetin teşvik adımları beklenen etkiyi yaratmadı.

Çin'de gayrimenkul sektöründeki borç problemleri ve yatırımlardaki azalmaya paralel konut fiyatlarındaki süregelen düşüş mayısta da devam etti.

Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Mayıs 2025'te ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentte yeni konut fiyatları geriledi.

Yeni konut fiyatları, "birinci kuşak kentler" olarak tanımlanan 4 megakent Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yıllık yüzde 1,7, "ikinci kuşak" olarak tanımlanan 31 büyük ölçekli kentte yüzde 3,5 ve "üçüncü kuşak" olarak tanımlanan 35 orta ölçekli kentte ise yüzde 4,9 geriledi.

İkinci el konut fiyatları da yıllık bazda birinci kuşak kentlerde yüzde 2,7, ikinci kuşak kentlerde yüzde 6,1 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 6,9 düştü.

Fiyat düşüşlerinin tüm kategorilerde geçen aylara göre yavaşladığı gözlendi.

Çin'de gayrimenkul sektöründe hem yatırımlar hem satışlar hala düşüş eğilimi gösteriyor. Ülkede gayrimenkul yatırımları 2025'in ilk 5 ayında geçen yılın aynı döneminde kıyasla yüzde 10,7 gerilerken yeni konut satışları alan ölçüsü bakımından yüzde 2,9 azaldı.

Yeni konut fiyatları 24 aydır düşüyor

Ülkede yeni konut fiyatları 24 aydır geriliyor. Hükümetin son aylarda piyasayı canlandırmaya yönelik attığı teşvik adımlarının beklenen etkiyi yaratmadığı gözleniyor.

Çin'de gayrimenkul sektörü ve emlak piyasasında Kovid-19 salgını ile başlayan daralma hala konut fiyatlarını baskılıyor.

Ülkede gayrimenkul yatırımları, 2023'te yüzde 9,6, 2024'te yüzde 10,6 azalmıştı.

Merkezi hükümet, konut piyasasını canlandırmak üzere kredi faizlerini ve asgari teminat ödemelerini düşürürken yerel yönetimler, konut satışlarını teşvik için satış vergilerinin azaltılmasından düzenlemelerin gevşetilmesine ve satışların sübvanse edilmesine kadar birçok politika tedbirini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
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