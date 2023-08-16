Çin'de Kırsal E-ticaret Sektörü Hızla Gelişiyor

Çin Ticaret Bakanlığı'na göre ülkede e-ticaret sektörüne yönelik artan desteğin de etkisiyle, kırsaldaki e-ticaret sektörü 2014 yılından bu yana hızlı bir gelişme ivmesi yakaladı. Kırsal bölgelerdeki çevrimiçi perakende satışlarının 2014 yılında 180 milyar yuan tutarında iken 2022 yılında 2,17 trilyon yuana yükseldiği belirtildi. Çiftçilerin pazara daha yakın erişebilmesi sayesinde kırsal alanlarda girişimcilik ve istihdamın da teşvik edildiği ifade edildi.

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'na göre ülkede e-ticaret sektörüne yönelik artan desteğin de etkisiyle, kırsaldaki e-ticaret sektörü 2014 yılından bu yana hızlı bir gelişme ivmesi yakaladı.

Bakanlık yetkilisi Li Gang, Salı günü düzenlenen basın toplantısında Çin'in kırsal kesimdeki internet kullanıcı sayısının geçen yılın sonu itibarıyla 300 milyonu aştığını söyledi.

Li, ülkenin kırsal bölgelerindeki çevrimiçi perakende satışların, 2014 yılında 180 milyar yuan tutarındayken (yaklaşık 25,08 milyar ABD doları) 2022 yılında 2,17 trilyon yuana yükseldiğini vurguladı.

E-ticaret sayesinde çiftçilerin pazara daha yakından erişebildiğini belirten Li, böylece kırsal alanlarda girişimcilik ve istihdamın da teşvik edildiğini ifade etti.

Çin'de 2022 yılında tarım ürünlerinin çevrimiçi perakende satışının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artışla 531,38 milyar yuana ulaştığını hatırlatan Li, kırsal kesimdeki çevrimiçi işletmelerin sayısının ise geçen yılın sonu itibarıyla 17,3 milyonu aştığını söyledi.

Li, bakanlığın bir sonraki adımda kırsalda yeniden canlanmayı kapsamlı şekilde teşvik etmeye, ilçe düzeyinde ticaretin önemli bir parçası olan kırsaldaki e-ticareti desteklemeye ve kırsaldaki e-ticaretin yüksek kaliteli gelişimini ilerletmeye odaklanacağını da sözlerine ekledi.

Çin hükümeti Pazartesi günü ülkenin ilçe düzeyindeki ticaret sistemini daha da güçlendirmek amacıyla üç yıllık bir eylem planı yayınladı. Eylem planı, Çin'in kentsel ve kırsal alanlarının entegre kalkınmasını teşvik etmeyi ve ülkenin kırsal bölgelerini yeniden canlandırmayı amaçlıyor.