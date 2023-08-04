Çin'de Kentsel Raylı Ulaşım Yolcu Seyahatleri Arttı

Çin'in Temmuz ayında kentsel raylı ulaşım ağları tarafından gerçekleştirilen yolcu seyahatlerinin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,4 artış gösterdi. Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre, geçen ay Çin'in 54 şehrinin kentsel ulaşım ağları üzerinden toplam 2,66 milyar yolcu seyahati yapıldı ve bu da aylık yüzde 9,2'lik bir artışa işaret ediyor. Veriler, bu rakamın Covid-19 pandemisi öncesi olan 2019'daki aylık ortalama seviyeden de yüzde 33,8 daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bakanlığa göre, Temmuz ayı sonu itibarıyla Çin'de toplam uzunluğu 9.743,5 km olan 296 şehir içi raylı sistem hattı faaliyet gösteriyor.

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Temmuz ayında kentsel raylı ulaşım ağları tarafından gerçekleştirilen yolcu seyahatlerinin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,4 artış gösterdi.

Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre, geçen ay Çin'in 54 şehrinin kentsel ulaşım ağları üzerinden toplam 2,66 milyar yolcu seyahati yapıldı ve bu da aylık yüzde 9,2'lik bir artışa işaret ediyor.

Veriler, bu rakamın Covid-19 pandemisi öncesi olan 2019'daki aylık ortalama seviyeden de yüzde 33,8 daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Bakanlığa göre, Temmuz ayı sonu itibarıyla Çin'de toplam uzunluğu 9.743,5 km olan 296 şehir içi raylı sistem hattı faaliyet gösteriyor.¦