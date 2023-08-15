Çin'de Katma Değerli Sanayi Üretimi Arttı

Çin'de Temmuz ayında katma değerli sanayi üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artış kaydetti. Hammadde sektörünün genişlemesiyle sanayi üretimi istikrarlı bir toparlanma sergiledi.

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi, Çin'de Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artış kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Perşembe günü açıkladığı verilere göre, Ocak-Temmuz dönemindeki katma değerli sanayi üretimi önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 yükseldi.

NBS Sözcüsü Fu Linghui düzenlediği basın toplantısında, hammadde sektörünün nispeten hızlı bir genişleme kaydetmesiyle Çin'deki sanayi üretiminin 2023'ün ilk yedi ayında istikrarlı bir toparlanma sergilediğini söyledi.

Temmuz ayında üç ana sektörden madencilik sektörü yüzde 1,3 oranında, imalat sektörü ise yüzde 3,9 oranında büyüme kaydederken elektrik, ısıtma, doğal gaz ve su hizmetlerinin üretim ve arzında yüzde 4,1 artış görüldü.

Hammadde sektörünün üretimi Temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 8,8 yükselerek, bir önceki aya kıyasla 2 yüzde puan artış sergiledi.

Mülkiyet bazında dağılıma bakıldığında, Temmuz ayında devlet kontrolündeki şirketlerin üretimi yüzde 3,4, ortak sermayeli firmaların üretimi yüzde 5 ve özel işletmelerin üretimi yüzde 2,5 arttı.

Ürün bazında bakıldığında, güneş pillerinin üretimi yüzde 65,1 artarken yeni enerjili otomobil ürünlerinin üretimi yüzde 24,9 oranında yükseldi.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,79 milyon ABD doları) olan işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.