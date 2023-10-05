Çin'de Karayolu ve Suyolu Yolcu Seyahatleri Arttı

Çin'in karayolu ve suyolu yolcu seyahatleri bu yılın ilk sekiz ayında güçlü bir artış kaydetti. Karayolu taşımacılığı yüzde 19,7 artışla 2,97 milyar yolcu seyahati gerçekleştirdi. Suyolları üzerinden ise yüzde 123,3 oranında büyük bir artış kaydedildi.

BEİJİNG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in karayolu ve suyolu yolcu seyahatleri bu yılın ilk sekiz ayında güçlü bir artış kaydetti.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre ülkenin karayolu taşımacılığı ağı bu dönemde bir önceki yıla göre yüzde 19,7 artışla yaklaşık 2,97 milyar yolcu seyahati gerçekleştirdi.

Aynı dönemde Çin'in suyolları üzerinden toplam 184,14 milyon yolcu seyahati gerçekleştirilerek bir önceki yıla göre yüzde 123,3 oranında büyük bir artış kaydedildi.

Verilere göre sadece Ağustos ayında Çin'in karayollarında yapılan yolcu seyahatleri 416,25 milyon ve suyolları üzerinden yapılan yolcu seyahatleri ise 35,93 milyon seviyesinde gerçekleşti.