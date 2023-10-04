Çin'de Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yatırımları Arttı

Çin'in en üst düzey devlet varlık düzenleyicisine göre, ülkede merkezi olarak yönetilen kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) gelişmekte olan stratejik sektörlere yaptığı yatırım 2023 yılının ilk sekiz ayında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 arttı.

BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey devlet varlık düzenleyicisine göre, ülkede merkezi olarak yönetilen kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) gelişmekte olan stratejik sektörlere yaptığı yatırım 2023 yılının ilk sekiz ayında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 arttı.

Çin Devlet Konseyi Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu, yılın ilk sekiz ayında yapılan bu tür yatırımların toplamının 840 milyar yuandan (yaklaşık 116,99 milyar ABD doları) fazla olduğunu belirtti.

Komisyonun araştırma merkezi tarafından yayımlanan rapora göre, geçen yıl merkezi KİT'lerin gelişmekte olan stratejik sektörlere yaptığı yatırım, bu işletmeler tarafından yapılan toplam yatırımın yüzde 20'sinden fazlasını oluşturdu.