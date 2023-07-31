Çin'de kamu iktisadi teşebbüslerinin karı arttı

Çin'de kamu iktisadi teşebbüslerinin toplam karı, 2023'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 2,38 trilyon yuana yükseldi. İşletme gelirleri ise yüzde 4,9 artışla 41,02 trilyon yuana ulaştı.

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) toplam karı, 2023'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'lik artışla yaklaşık 2,38 trilyon yuana (yaklaşık 333,49 milyar ABD doları) yükseldi.

Maliye Bakanlığı tarafından Pazartesi günü açıklanan resmi verilere göre, Çin'in kamu iktisadi teşebbüslerinin işletme gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artış kaydederek 41,02 trilyon yuana ulaştı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, KİT'lerin temel performans göstergelerinin daha iyi toparlanmaya işaret ettiği vurgulandı.

Bakanlığın aylık bültenindeki veriler, finansal sektör dışında kalan devlete ait tüm işletmeleri kapsıyor.