Çin'de İmalat Sektörü PMI Mayısta Büyüme Eşiğinin Altında Kaldı

Çin'de imalat sektörlerdeki öncü ekonomik aktivite verileri nisan ayının ardından mayısta da büyüme eşiğinin altında kalırken Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmadaki kırılganlığın sürdüğüne işaret etti.

Çin'de imalat sektörlerdeki öncü ekonomik aktivite verileri nisan ayının ardından mayısta da büyüme eşiğinin altında kalırken Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmadaki kırılganlığın sürdüğüne işaret etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) açıkladığı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta hem imalat hem de imalat dışı sektörlerde düşüş kaydetti. İmalat sanayi PMI 0,4 puan azalarak 48,8'e, imalat dışı PMI ise 1,9 puan düşüşle 54,5'e geriledi.

İmalat PM, Kovid-19 sonrası toparlanma işaretlerinin görüldüğü üç aylık dönemin ardından son iki ayda yeniden büyüme eşiğinin altına indi.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler azalmaya işaret ediyor.

İmalat sanayinde üretim alt endeksi 50,2'den 49,6'ya, yeni siparişler alt endeksi 48,8'den yüzde 48,3'e, yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise 47,6'dan yüzde 47,2'ye geriledi.

Piyasaya güveninin göstergesi kabul edilen iş beklentileri alt endeksi 54,7'den 54,1'e düştü.

İmalat dışı PMI ise 54,5 ile büyüme eşiğinin üstünde kalsa da geçen ay olduğu gibi düşüş kaydetti. Endeks, son 4 aydaki en düşük seviyeye geriledi.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Cao Çinghı, "Ekonomik gelişme düzeyinde gerileme oldu. Toparlanmanın ve kalkınmanın temelinin yeniden tesis edilmesine ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'de ekonomik etkinlikleri sekteye uğratan Kovid-19 kısıtlamalarının Aralık 2022'de kaldırılmasının ardından yeni yılla birlikte ekonomide toparlanma işaretleri görülmüştü. İmalat ve imalat dışı PMI endeksleri ocaktan itibaren büyüme eşiğinin üzerine seyretmiş, ülke ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyümüştü.