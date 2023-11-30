Çin'de imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında 49,4 olarak gerçekleşti. Endeks, genişleme bölgesinin altında kalmaya devam ediyor.

Çin'de imalat sektörü PMI Kasım ayında 49,4 olarak gerçekleşti

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Perşembe günü açıklanan verilere göre Çin'de imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) geçen ay 49,5 iken, Kasım ayında 49,4 olarak gerçekleşti.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Üretim alt endeksi 50,7 ile genişleme bölgesinde kalırken, yeni sipariş endeksi 49,4 olarak kayda geçti. Özellikle tıp, otomobil, demiryolu, gemicilik ve uzay havacılık ekipmanlarına yönelik talepler istikrarlı büyüme sergiledi.

Büyük işletmeler için alt endeks, Kasım ayında 50,5 ile üst üste altıncı ayda da genişleme bölgesinde kaldı.

Yeni itici güçlerin büyümesi ise hız kazandı. Yüksek teknoloji imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi 51,2 ile genişleme bölgesine geri dönerken, ekipman imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi 51,6 seviyesinde gerçekleşti.

Üretim ve iş beklentileri alt endeksinin Ekim ayındaki 55,6 seviyesinden Kasım ayında 55,8'e yükselmesi ve art arda beş aydır 55'in üzerinde seyretmesiyle, şirketler imalat faaliyetlerinin yakın vadede toparlanacağını öngörüyor.

Perşembe günkü veriler ayrıca, imalat dışı sektörün satın alma yöneticileri endeksinin Kasım ayında 50,2'ye ulaşarak hizmet ve inşaat sektörlerindeki güçlü faaliyete işaret ettiğini gösterdi.