Çin'de İmalat Sektörü Eylülde Büyümeye İşaret Ediyor

Çin'de imalat sektörlerindeki öncü ekonomik aktivite verileri, eylülde 6 ay sonra ilk kez büyümeye işaret etti. İmalat PMI, marttan bu yana ilk kez büyüme eşiği olan 50 puanın üzerine çıkarken Kovid-19 sonrası toparlanma işaretlerinin görüldüğü 2023'ün ilk üç ayındaki yükselişin ardından ikinci çeyrekten itibaren yeniden büyüme eşiğinin altında seyretmişti.

Çin'de imalat sektörlerindeki öncü ekonomik aktivite verileri, eylülde 6 ay sonra ilk kez büyümeye işaret etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) açıkladığı imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde geçen aya göre 0,5 puan artışla 50,2'ye yükseldi.

İmalat PMI, marttan bu yana ilk kez büyüme eşiği olan 50 puanın üzerine çıkarken Kovid-19 sonrası toparlanma işaretlerinin görüldüğü 2023'ün ilk üç ayındaki yükselişin ardından ikinci çeyrekten itibaren yeniden büyüme eşiğinin altında seyretmişti.

İmalat sanayisinde yeni siparişler alt endeksi 50,2'den 50,7'ye yükselerek genişlemeye işaret ederken yeni ihracat siparişleri alt endeksi 46,7'ten yüzde 47,8'e çıksa da daralma bölgesinde kaldı.

İmalat dışı PMI

İmalat dışı PMI da 0,7 artışla 51,7'ye çıkarak büyüme eşiğinin üzerinde kalırken son 5 aydaki azalma eğilimini düzeltti.

Gayrimenkul sektöründeki borç problemlerinin etkilerinin hissedildiği inşaat sektörü alt endeksi, ağustosta 53,8 iken eylülde 56,2'ye yükselerek toparlanma işareti verdi.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler azalmaya işaret ediyor.

Büyümeyi teşvik edici politikaların etkisi

UİB İstatistikçisi Cao Çinghı, "hükümetin büyümeyi teşvik edici politikaların etkisini göstermeye başlamasıyla eylülde ekonomik performansta pozitif eğilimleri arttığı" değerlendirmesinde bulundu.

İmalat sanayisinde süregelen bazı zorlukların toparlanmanın devamlılığını kesintiye uğratabileceğine dikkati çeken Cao, "Satın Alma yöneticileri anketine verilen yanıtlar, imalat sanayisinde fabrikaların giderek artan rekabet, ham madde fiyatlarındaki artış ve finansman sıkıntılarıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Cao, toparlanmayı sürdürebilmek için hükümetin destek politikalarının uygulanmasını güçlendirmesi gerektiğine işaret etti.

Çin'de ekonomik etkinlikleri sekteye uğratan Kovid-19 kısıtlamalarının Aralık 2022'de kaldırılmasının ardından yeni yılla birlikte ekonomide toparlanma işaretleri görülmüştü.

İmalat ve imalat dışı PMI endeksleri ocaktan itibaren büyüme eşiğinin üzerinde seyretmiş, ülke ekonomisi ilk çeyrekte geçen yılın son çeyreğine göre ise yüzde 2,2 büyümüştü.

İkinci çeyrekte ise gayrisafi yurtiçi hasıla ilk çeyreğe göre yüzde 0,8 ile beklentilerin altında artış kaydetmişti.