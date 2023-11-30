Çin'de İmalat Sektörü Daralmaya Devam Ediyor

Çin'de imalat sektörlerindeki öncü ekonomik aktivite verileri, geçen ayki daralma seyrinin devam ettiğini gösterdi. İmalat PMI, kasımda geçen aya göre 0,1 puan gerileyerek 49,4'e düştü. İmalat dışı PMI ise büyüme eşiğinin üzerinde kalmayı başardı.

Çin'de imalat sektörlerindeki öncü ekonomik aktivite verileri, geçen ayki daralma seyrinin devam ettiğini gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) açıkladığı imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda geçen aya göre 0,1 puan gerileyerek 49,4'e düştü.

İmalat PMI, Kovid-19 sonrası toparlanma işaretlerinin görüldüğü 2023'ün ilk üç ayındaki yükselişin ardından marttan itibaren daralma seyrine girmiş, eylülde uzun süre sonra ilk kez büyüme eşiği olan 50 puanı aşmasının ardından ekimde 49,5'e gerilemişti.

Kasımda imalat sanayisinde üretim endeksi 50,7 ile büyüme eşiğinin üzerinde kalırken, yeni siparişler alt endeksi 49,4 ile daralmaya işaret etti.

İmalat dışı PMI

İmalat dışı PMI da 50,6'dan 50,2'ye gerilese de büyüme eşiğinin üzerinde kaldı. Endeks eylülde 5 ay sonra ilk kez yükselmişti.

Gayrimenkul sektöründeki borç problemlerinin etkilerinin hissedildiği inşaat sektörü alt endeksi, 53,5'den 55'e çıkarken, aktivite geçen ayki düşüşün ardından yeniden toparlanma gösterdi.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalmaya işaret ediyor.