Çin'de İmalat Dışı Faaliyetler Ekim Ayında Büyüdü

Çin'de hizmetlerdeki toparlanma ve güçlü inşaat sektörünün etkisiyle, imalat dışı faaliyetler Ekim ayında büyümesini sürdürdü. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre, imalat dışı sektör için satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim ayında 50,6 olarak kaydedildi.

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'de hizmetlerdeki toparlanma ve güçlü inşaat sektörünün etkisiyle, imalat dışı faaliyetler Ekim ayında büyümesini sürdürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Salı günü açıkladığı verilere göre, Çin'de imalat dışı sektör için satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim ayında 50,6 olarak kaydedildi.

Endekste 50'nin üzerindeki bir değer genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki bir değer ise daralmaya işaret ediyor.

NBS'nin kıdemli istatistikçisi Zhao Qinghe, Ulusal Gün tatilleri sırasındaki turizm ve tüketim ivmesi sayesinde hizmet sektörünün hızlı gelişimini sürdürdüğünü söyledi. Ayrıca, inşaat sektöründe de büyüme kaydedildi.

Ekim ayında hizmet sektörüne ilişkin alt endeks 50,1 oldu. Özellikle ulaştırma, konaklama ve yiyecek-içecek sektörlerindeki iş faaliyetleri 55'in çok üzerinde kaldı.

Zhao, iş faaliyetlerine ilişkin alt endeksin 53,5 olarak kaydedildiği inşaat sektörünün canlı büyümesini devam ettirdiğini söyledi.

Sektördeki faaliyetlere yönelik beklentileri ölçen alt endeks ise 61,4 olarak hesaplandı. Bu değer, inşaat işletmeleri arasında iyimserliğin hakim olduğunu gösteriyor.