Çin'de İkinci El Araç Satışları Arttı

Çin'in ikinci el araç satışları bu yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 12,61 artış gösterdi. Ülkede 13,49 milyondan fazla ikinci el araç satılarak toplam işlem hacmi 859,79 milyar yuan oldu. Ekim ayında ise satışların daha da artması bekleniyor.

BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin'in ikinci el araç satışları bu yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 12,61 arttı.

Çin Otomobil Satıcıları Birliği'nin verilerine göre bu dönemde ülkede 13,49 milyondan fazla ikinci el araç satılarak 859,79 milyar yuan (yaklaşık 119,76 milyar ABD doları) değerinde toplam işlem hacmine ulaşıldı.

Yalnızca Eylül ayında Çin'in ikinci el araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,17 artışla 1,59 milyon adete ulaştı ve aylık bazda yüzde 2,07'lik artış gösterdi. Satışların toplam işlem hacmi 104,04 milyar yuana yükseldi.

İkinci el otomobil satıcılarının çoğu, Ekim ayında pazarın daha da iyiye gideceğine inanıyor. Bu tahmin, Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatilini kapsayan süper uzun tatil sürecinin talebi daha da artırmasından kaynaklanıyor.