Çin'de Hizmet Sektörü ve İnovasyon Ekonomik Büyümeyi Hızlandırdı

NANJİNG/LHASA, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in hizmet sektöründeki toparlanma ve geleneksel sektörlerin inovasyon sayesinde ilerleme sergilemesiyle, ülkenin genel ekonomik büyümesi yılın ilk yarısında hızlandı.

Temmuz sonunda Çin ana karasında bulunan 31 eyalet düzeyindeki bölgenin hepsi, yılın ilk yarısına ilişkin gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) değerlerini ve diğer temel ekonomik göstergeleri yayımladı. Her biri bir trilyon yuanı (yaklaşık 140 milyar ABD doları) aşan 20 bölgenin ekonomik toplamları, ekonomideki güçlü canlanma ve hızlı toparlanmaya işaret ediyor.

Söz konusu bölgelerin yaklaşık yüzde 50'si, önceki yılın aynı dönemine göre ülke genelinde yüzde 5,5 artan GSYİH büyüme oranından daha yüksek bir oran kaydederken, Shanghai, Hainan ve Tibet ilk sıralarda yer aldı. Öte yandan, Çin'in ekonomik dinamoları olan Guangdong ve Jiangsu, her biri ilk kez 6 trilyon yuanı aşarak GSYİH değerini en çok artıran iki bölge oldu.

Sektör uzmanları, Çin'de hizmet sektörünün ikincil sanayiden daha hızlı toparlanmasıyla ortaya çıkan eğilime dikkat çekerek, ekonomik yapının tersine çatallanma gösterdiğine işaret etti.

Çin'de ikincil sanayi her zaman üçüncül sanayiden daha hızlı büyüme sergilemiş olsa da, üçüncül sanayi bu yılın ilk altı ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artarak üç sektör arasında en güçlü büyüyen sanayi oldu.

Temelini kültür ve turizmin oluşturduğu tüketim odaklı hizmet sektörü, yılın ilk altı ayında GSYİH artışını önemli ölçüde hızlandırdı. Geleneksel imalat sektörü, inovasyon aracılığıyla teknolojik güncelleme arayışına girdi. Yenilikçi ve gelişmekte olan endüstrilerin çoğu ise eyalet düzeyindeki bölgelerde yeni dayanaklar haline geldi.

Bu nedenle tüketim ve inovasyon, cesaret verici yarı yıllık yerel GSYİH raporlarının anahtar kelimeleri ve Çin'in yereldeki ekonomik kalkınmasının başlıca itici güçleri oldu.