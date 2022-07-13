Çin'de haziranda yıllık bazda ihracat yüzde 17,9, ithalat yüzde 1 arttı

Çin'de haziranda ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9, ithalat yüzde 1 artış kaydetti.

Gümrükler Genel İdaresinin verilerine göre, haziranda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 artışla 331,3 milyar dolara, ithalat yüzde 1 artışla 233,3 milyar dolara çıktı.

İhracat artışı, mayıstaki yüzde 16,9'luk artışın ardından beklentilerin üzerinde yükselirken, ithalat artışı, mayıstaki yüzde 4,1'lik artışın altında performans gösterdi.

Haziranda 97,94 milyar dolar dış ticaret fazlası kaydedildi.

İthalattaki artış ivmesinin sürdürülememesi, Çin ekonomisinin Kovid-19 salgınlarının ekonomiye olumsuz etkilerini atlatıp atlatamadığına dair endişeleri gündeme getirdi.

Çin'de Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği salgınlar nisanda, başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere, büyük nüfusu barındıran ve kritik iş kollarına ev sahipliği yapan büyük şehirlerde uygulanan kapanma tedbirleri ve kısıtlamaların ekonomideki olumsuz etkisi hissedilmişti.

İhracat nisanda yüzde 3,9 artış ile Kovid-19 salgının etkilerinin hissedildiği Haziran 2020'en beri en düşük yıllık artış hızını kaydetmişti.