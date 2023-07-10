Çin'de Haziran Ayında TÜFE Yatay Seyretti
Ekonomi Haberleri
Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), Haziran ayında tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yatay seyrettiğini açıkladı. Gıda fiyatları artarken, gıda dışı ürünlerin fiyatları azaldı.
BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) Çin'de Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yatay seyrettiğini açıkladı.
Rakam, Mayıs ayındaki yüzde 0,2'lik artıştan daha düşük gerçekleşti.
Dağılıma bakıldığında, gıda fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artarken gıda dışı ürünlerin fiyatlarının yıllık bazda yüzde 0,6 azaldığı görüldü.
Aylık bazda ise fiyatlar yüzde 0,2 oranında hafif bir düşüş sergiledi.
NBS istatistikçisi Dong Lijuan, "Haziran ayında TÜFE genel olarak istikrarlı seyretti" dedi.