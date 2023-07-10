Üye Girişi
Haberler
Çin'de Haziran Ayında TÜFE Yatay Seyretti

Çin'de Haziran Ayında TÜFE Yatay Seyretti

Ekonomi Haberleri

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), Haziran ayında tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yatay seyrettiğini açıkladı. Gıda fiyatları artarken, gıda dışı ürünlerin fiyatları azaldı.

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) Çin'de Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yatay seyrettiğini açıkladı.

Rakam, Mayıs ayındaki yüzde 0,2'lik artıştan daha düşük gerçekleşti.

Dağılıma bakıldığında, gıda fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artarken gıda dışı ürünlerin fiyatlarının yıllık bazda yüzde 0,6 azaldığı görüldü.

Aylık bazda ise fiyatlar yüzde 0,2 oranında hafif bir düşüş sergiledi.

NBS istatistikçisi Dong Lijuan, "Haziran ayında TÜFE genel olarak istikrarlı seyretti" dedi.

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title