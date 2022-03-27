Çin'de Halka Arz Fonlarının Hacmi 26 Trilyon Yuanı Aştı

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) — Çin'in menkul kıymetler düzenleyici kuruluşunun denetiminde faaliyet gösteren sektörel bir örgüt olan derneğe göre geçtiğimiz ayın sonu itibarıyla ülkede 138 fon yönetimi şirketi tarafından yönetilen toplam 9 bin 491 halka arz fonu bulunuyordu. Dernek verileri, sektördeki kapalı uçlu fonların değerinin 3,09 trilyon yuanı, açık uçlu fonların değerinin ise 23,24 trilyon yuanı geçtiğini gösteriyor.

Xinhua / Ekonomi