Çin'de Halka Açık Otomobil Şarj Üniteleri Sayısı Yüzde 40 Arttı

Çin'de halka açık otomobil şarj ünitelerinin sayısı, geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,4 arttı. Ülkenin şarj altyapısına her ay ortalama 53.000 adet halka açık şarj ünitesi eklendi.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki çok işlevli yeni enerjili araç şarj istasyonunda aracını şarj eden bir kişi, 4 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Liu Fangqiang/Xinhua)

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de halka açık otomobil şarj ünitelerinin sayısı, geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,4 arttı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin Perşembe günü açıkladığı verilere göre, ülkenin şarj altyapısına, Ağustos 2022'den bu yılın Temmuz ayına kadar her ay ortalama 53.000 adet halka açık şarj ünitesi eklendi.

Çin, son yıllarda kamu talebini daha iyi karşılamak için otomobil şarj altyapısı ağını geliştirdi.

Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre Haziran sonu itibarıyla otoyol hizmet alanlarının yaklaşık yüzde 90'ı şarj üniteleriyle donatıldı.