Çin'de günlük uçuş sayısı 2019 seviyelerinin yüzde 89'una ulaştı

Çin'de günlük gerçekleştirilen uçuş sayısı, yılın ilk yarısında 2019 seviyelerinin yüzde 89'una ulaştı. Çin'in sivil havacılık sektöründe dakiklik oranı ise yüzde 11 artışla yüzde 91,4'e yükseldi. Çinli havayolu şirketleri, güzergah optimizasyonu sayesinde yakıt tasarrufu sağladı.

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de günlük gerçekleştirilen uçuş sayısı, yılın ilk yarısında 2019 seviyelerinin yüzde 89'una ulaştı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin verilerine göre söz konusu dönemde güvenli sicil sergileyen Çin'in sivil havacılık sektöründe dakiklik oranı, 2019 seviyesine göre yüzde 11 artışla yüzde 91,4'e yükseldi.

Çinli havayolu şirketleri, güzergah optimizasyonu sayesinde yılın ilk yarısında uçuş mesafesini 14,06 milyon kilometre kısaltarak 76.000 ton yakıt tasarrufu yaptı.

İdare, Çin'in yılın ikinci yarısında hava sahası ortamını iyileştirmeye, altyapı inşasını hızlandırmaya ve komşu ülke ve bölgelerle etkileşim ve işbirliğini derinleştirmeye devam edeceğini belirtti.