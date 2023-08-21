Çin'de gösterge faiz oranlarındaki değişim beklentileri karşılamadı

Çin'de, Merkez Bankası'nın (PBoC) ekonomik göstergelerdeki yavaşlama ve yuanın değer kaybına karşı politika faizindeki indirime gitmesinin ardından, krediler için referans kabul edilen gösterge faiz oranlarındaki (LPR) değişim beklenenden az oldu.

Çin'de, Merkez Bankası'nın (PBoC) ekonomik göstergelerdeki yavaşlama ve yuanın değer kaybına karşı politika faizindeki indirime gitmesinin ardından, krediler için referans kabul edilen gösterge faiz oranlarındaki (LPR) değişim beklenenden az oldu.

Bankalar Arası Ulusal Fonlama Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,55'ten yüzde 3,45'e çıkarken 5 yıllık kredi faiz oranı yüzde 4,20'de kaldı.

Böylece kurumsal krediler için referans kabul edilen 1 yıllık kredi faiz oranındaki (LPR) 10 baz puanlık indirime karşın, emlak kredileri için referans kabul edilen 5 yıllık kredi faiz oranı değişmedi.

Çin'deki 18 bankanın PBoC'un politika faiz oranı üzerine koydukları kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin fiili gösterge faiz oranı işlevini görüyor.

Merkez Bankası, 15 Ağustos'ta, 1 yıllık politika faizi oranını (MLF) 15 baz puan indirerek 2,65'ten yüzde 2,50'ye çekmişti.

Analistler, Merkez Bankası'nın politika faizini indirerek attığı parasal genişleme adımının, borçları nedeniyle temerrüde düşen büyük ölçekli gayrimenkul şirketlerinin sayısının arttığı bir dönemde kreditörler nezdinde karşılık bulmadığı değerlendirmesini yapıyor.

Çin'de gayrimenkul sektöründeki Kovid-19 salgını döneminde yatırımların durmasıyla tetiklenen kredi ve finansman problemleri, salgın kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına rağmen derinleşerek devam ediyor. Ülkede gayrimenkul yatırımları ilk 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 azalmıştı.

Ekonomide kırılganlık işaretleri

Temmuz ayı verileri de ülkede Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanmadaki kırılganlığın sürdüğünü ortaya koymuştu.

Temmuzda üretim ve tüketimin ölçüsü kabul edilen sanayi üretimi ve perakende satışlar beklentilerin altında artış kaydederken istihdamdaki durgunluk sürmüştü.

Ulusal İstatistik Bürosu, genç işsizliği dahil yaş gruplarına göre işsizlik rakamlarını, "çalışma istatistiklerinin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu" gerekçesiyle açıklamayı bırakmıştı.

Kovid-19 salgının başından bu yana ülkede yüksek seyreden 16-24 yaşlarındaki genç nüfustaki işsizlik, haziranda yüzde 21,3 çıkarak 1990'lardan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Üretici fiyatlarında 9 aydır devam eden düşüş eğilimi temmuzda da sürerken tüketici fiyatlarının Şubat 2021'den bu yana ilk kez azalması, deflasyon endişelerini artırmıştı.

Öte yandan bu yıl ABD doları karşında yüzde 6 değer kaybeden Çin yuanı Asya'da en düşük performans gösteren para birimleri arasında yer alıyor.