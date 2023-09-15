Çin'de Genel Havacılık Havalimanlarının Sayısı 2025'e Kadar 500'e Ulaşacak

Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu'nun (AVIC) açıkladığı rapora göre, Çin'de onaylanmış genel havacılık havalimanlarının sayısının 2025'e kadar 500'e ulaşması bekleniyor. Ülkenin önde gelen uçak üreticisi AVIC'e bağlı Sivil Uçak Mühendisliği Araştırma Merkezi Direktörü Cao He, bu hedefi gerçekleştirmek için çalışacaklarını belirtti.

TİANJİN, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu'nun (AVIC) Perşembe günü açıkladığı rapora göre Çin'de onaylanmış genel havacılık havalimanlarının sayısının 2025'e kadar 500'e ulaşması bekleniyor.

Ülkenin önde gelen uçak üreticisi AVIC'e bağlı Sivil Uçak Mühendisliği Araştırma Merkezi Direktörü Cao He, Çin'in kuzeyindeki Tianjin belediyesinde düzenlenen 6. Çin Helikopter Fuarı'nda yaptığı konuşmada, Çin'in ülkedeki 2.800 ilçe düzeyinde bölgenin her birinin kendi genel havacılık havalimanına sahip olması hedefini gerçekleştirmek için çalışacağını söyledi.

Çin'deki genel havalimanlarının sayısı, 2022 sonu itibarıyla 399'a çıktı ve ülkedeki sivil ulaşım havalimanlarının sayısının yaklaşık 1,6 katına ulaştı.