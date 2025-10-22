Haberler

Çin'de Genç İşsizlik Oranı Eylülde Yüzde 17,7'ye Düşse de Yüksek Seyir Sürdürüyor

Çin'de 16-24 yaş grubundaki genç işsizlik oranı, Ağustos'ta yüzde 19,9 iken Eylül'de yüzde 17,7 olarak belirlendi. Genel işsizlik oranı ise yüzde 5 civarında seyrediyor. Genç işsizliğin yüksekliği, iç ekonomik sorunlar ve dış belirsizlikler nedeniyle istihdam üzerindeki olumsuz etkilere işaret ediyor.

Çin'de genç işsizlik oranı, eylülde önceki aya göre azalsa da yüzde 17,7 ile yüksek seyrini sürdürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Eylül 2025 dönemine ait yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı.

Buna göre, nüfusun çalışma çağının başlangıcındaki 16-24 yaş grubundaki işsizlik oranı ağustosta yüzde 19,9 iken eylülde yüzde 17,7 oldu.

Önceki aya göre azalsa da genç işsizlik oranının yeni mezunların iş bulma dönemi olan eylül ayında yüksek seyretmesi, iç ekonomik sorunların ve dış belirsizliklerin istihdamı olumsuz etkilemeyi sürdürdüğüne işaret ediyor.

Genç işsizlik, genel işsizlik oranına kıyasla yüksek

Ülkede genel işsizlik oranı ise yüzde 5 civarında seyrediyor. UİB'nin hafta başında açıkladığı verilere göre, ağustosta yüzde 5,3 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, eylül sonu itibarıyla yüzde 5,2'ye gerilemişti.

Ülkede genç nüfustaki işsizlik oranının, uzun zamandır genel işsizlik oranından çok daha yüksek olduğu dikkati çekiyor.

UİB, genç işsizliğin Temmuz 2023'te yüzde 21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı bırakmıştı. Aralık 2023'te, öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni hesaplama yöntemine geçilmişti.

Ağustos 2025'te yüzde 18,9'a ulaşan genç işsizlik, yeni hesaplama yöntemine geçilmesinden sonra en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Yaz ayları, yeni mezunların iş gücü piyasasına girmeye hazırlandığı bir geçiş süreci olduğu için genç işsizliğinin de yükseldiği bir dönem. Çin'de bu yaz 12,2 milyon üniversite öğrencisinin mezun olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
