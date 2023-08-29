Çin'de Geleneksel Olmayan Su Kaynaklarının Tüketimi Arttı

Çin'de geleneksel olmayan su kaynaklarının tüketimi 2022 yılında önemli ölçüde arttı. Su Kaynakları Bakanlığı tarafından yayımlanan rapora göre, bu kaynakların yıllık toplam tüketimi 17,58 milyar metreküpe ulaştı. Bu durum, ülkedeki su arzının yüzde 2,9'unu oluşturuyor.

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in su güvenliğini garanti altına alma çabaları sürerken, ülkede geleneksel olmayan su kaynakları tüketimi 2022 yılında önemli ölçüde arttı.

Su Kaynakları Bakanlığı tarafından kısa süre önce yayımlanan bir rapora göre, ülkede geleneksel olmayan su kaynaklarının yıllık toplam tüketimi 2022 yılında 17,58 milyar metreküpe ulaştı. Bu miktar 2021 yılına kıyasla 3,75 milyar metreküp artışa işaret ederken, ülkedeki toplam su arzının yüzde 2,9'unu oluşturdu.

Rapora göre söz konusu rakam 2012'ye kıyasla 2,9 kat, 2020'ye kıyasla ise yüzde 37 oranında daha yüksek.

Geri dönüştürülmüş su, yağmur suyu ve tuzdan arındırılmış deniz suyu gibi geleneksel olmayan su kaynakları; yüzey suyu, yeraltı suyu ve musluk suyunun önemli tamamlayıcıları ve sürdürülebilir su temini için uygun seçenekler olarak görülüyor.

Dünyadaki tatlı suyun sadece yüzde 6'sı ile dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini besleyen Çin, geleneksel olmayan su kaynaklarının kullanımını kolaylaştırmak için bir dizi girişimde bulundu. Temmuz ayında açıklanan yönergeye göre, Çin'de geleneksel olmayan su kaynaklarının toplam yıllık tüketiminin 2025 yılına kadar 17 milyar metreküpü aşması bekleniyor.

Bakanlık, geleneksel olmayan su kaynaklarının araştırılmasını ve kullanılmasını teşvik etmek için daha fazla adım atacağını ve bu suların dağıtımı için pilot programlar yürüteceğini duyurdu. Böylece su kirliliği önlenip kontrol altına alınırken, su kıtlığının üstesinden gelmede bu kaynakların rolünden yararlanılması hedefleniyor.