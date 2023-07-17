Çin'de Gayrimenkul Yatırımları Yavaşladı

Çin'de gayrimenkul geliştirme yatırımları, yılın ilk yarısında düşüş gösterdi. Ancak bu düşüş, emlak piyasasının istikrarlı bir şekilde geliştiğini gösteriyor.

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de gayrimenkul geliştirme yatırımları, yılın ilk yarısında gerilemeye devam etti. Ancak bu gerilemenin daha yavaş bir hızla gerçekleşmesi, bir dizi soğutucu önlem sayesinde yılın başından bu yana emlak piyasasının istikrara kavuştuğunu ortaya koydu.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü açıkladığı verilere göre gayrimenkul geliştirme yatırımları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 düşüşle 5,86 trilyon yuan (824,65 milyar ABD doları) oldu. Veriler, 2022'de kayda geçen yüzde 10'luk düşüşte daralma olduğuna işaret ediyor.

2022'de yüzde 24,3 düşen taban alanı bazındaki ticari konut satışları 2023'ün ilk yarısında yıllık yüzde 5,3 azalarak 595,15 milyon metrekareye geriledi.

Ticari konut satışlarının değeri, 2022'de kayda geçen yüzde 26,7 düşüşün ardından yılın ilk altı ayında yıllık bazda yüzde 1,1 artış sergileyerek 6,31 trilyon yuana ulaştı.

Çin Merkez Bankası Para Politikası Departmanı Başkanı Zou Lan, Cuma günü düzenlenen basın toplantısında, emlak piyasasının genel olarak yılın başından bu yana istikrarlı bir şekilde faaliyet gösterdiğini, ancak bazı emlak şirketlerindeki kalıcı risklerin ortadan kalkmasının zaman aldığını söyledi.

Zou, emlak piyasasındaki arz ve talep ilişkilerinin köklü değişikliklere uğradığını, bu yüzden piyasanın aşırı ısınma aşaması sırasında uygulanan politikaları iyileştirmek için imkan olduğunu söyledi.

Emlak piyasasındaki iyileşme, Merkez Bankası'nın kredi verilerine de yansıdı. Bankalar, Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 510 milyar yuan artışla, 3,5 trilyon yuan mortgage verirken, gayrimenkul geliştirmeye yönelik kümülatif yeni krediler, 2022'nin aynı dönemine kıyasla 200 milyar yuanlık artışla 420 milyar yuana ulaştı.

Konutun spekülasyon için değil, yaşam için olduğu ilkesine bağlı kalan Çin, kentlere özgü politikalarla insanların ilk evlerini satın almasına ya da konut şartlarını iyileştirmesine destek olarak emlak piyasasının istikrarlı ve sağlıklı şekilde gelişimini teşvik ediyor.