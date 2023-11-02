Çin'de Fuarcılık Sektörü Yükselişte

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, ülkenin fuarcılık sektörünün güçlü pazar talebinin etkisiyle yılın ilk üç çeyreğinde yeniden yükselişe geçtiğini bildirdi.

Shu, Perşembe günkü olağan basın toplantısında, "Fuarcılık sektörü, modern bir piyasa sistemi ve dışa açık bir ekonomik sistem inşa etmek için önemli bir platform" dedi.

Bakanlık verilerine göre ülkede Ocak-Eylül döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 32,4 artışla yaklaşık 3.248 fuar düzenlendi.

6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) 5-10 Kasım tarihlerinde Shanghai'da yapılacağını hatırlatan Shu, fuara 154 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan konukların katılacağını kaydetti.

Shu, 3.400'ün üzerinde şirket ve yaklaşık 410.000 profesyonel ziyaretçinin de fuara kayıt yaptırdığını belirtti.

Fuar alanının 367.000 metrekareye ulaşarak önceki fuar alanlarını geçeceğini belirten Shu, Global Fortune 500 listesinde olan ve sektör lideri konumunda bulunan rekor sayıdaki şirketin fuara katılmaya hazırlandığını ifade etti.

CIIE'nin önemli bir parçası olan Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu'nda, 2023 Dünya Açıklık Raporu ve en güncel Dünya Açıklık Endeksi de açıklanacak.

Sözcü, fuar sırasında yabancı işletmeler için yuvarlak masa toplantıları gibi 1.000'den fazla etkinliğin düzenleneceğini dile getirdi.