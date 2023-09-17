Çin'de enerji üretimi Ağustos ayında arttı

Çin'de enerji üretimi Ağustos ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 arttı. Ülkedeki günlük ortalama enerji üretimi 27,26 milyar kilovat-saate ulaştı.

BEİJİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin'de enerji üretimi Ağustos ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na (NBS) göre ülkedeki günlük ortalama enerji üretimi Ağustos ayında 27,26 milyar kilovat-saate ulaştı.

NBS verilerinin dağılımına bakıldığında, enerji üretimindeki büyüme geçen yılın aynı dönemine kıyasla hidroelektrik enerjide yüzde 18,5, güneş enerjisinde yüzde 13,9 ve nükleer enerjide yüzde 5,5 arttı.

NBS'ye göre Çin'in enerji üretimi yılın ilk sekiz ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 5,87 trilyon kilovat-saate ulaştı.