Çin'de Elektrikli Araç Şarj Üniteleri Sayısı Artıyor

Çin'de elektrikli araçlar için halka açık yeni şarj ünitelerinin sayısı Ağustos ayında istikrarlı bir şekilde artış gösterdi. Geçen ay yaklaşık 61.000 halka açık şarj ünitesi sisteme eklendi ve bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,9 artış anlamına geliyor. Çin, yeni enerjili araç satışlarını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'de elektrikli araçlar için halka açık yeni şarj ünitelerinin sayısı Ağustos ayında istikrarlı artış gösterdi.

Çin Elektrikli Araç Şarj Altyapısını Geliştirme İttifakı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, geçen ay yaklaşık 61.000 halka açık şarj ünitesinin daha sisteme eklendiğini ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,9 artış anlamına geldiğini bildirdi.

İttifak, Eylül 2022 ile Ağustos 2023 arasındaki dönemde ayda ortalama 54.000 yeni ünite inşa edildiğini belirtti.

Şarj tesisleri sayısındaki hızlı artış, ülkenin yükselişteki yeni enerjili araç sektörüyle uyumlu şekilde ilerliyor.

Yeni enerjili araçların gelişimini hızlandırmak amacıyla Eylül ayının başında bir çalışma planı açıklayan Çin, bu yıl yeni enerjili araç satışlarını yıllık yüzde 30 artışla yaklaşık 9 milyon adede çıkarmayı hedefliyor.

Çin'de 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 93,4 artışla yaklaşık 6,89 milyon yeni enerjili araç satıldı. Yeni enerjili araçların Çin otomobil pazarındaki payı geçen yıl, 2021'e göre 12,1 yüzde puan artışla yüzde 25,6'ya ulaştı.