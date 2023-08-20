Çin'de elektrik üretimi ilk 7 ayda yüzde 3,8 arttı

Çin'de elektrik üretimi, yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artış kaydetti.

Çin'de elektrik üretimi, yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artış kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre, elektrik üretimi, Ocak-Temmuz 2023 döneminde yıllık yüzde 3,8 artışla 5,01 trilyon kilovata ulaştı.

Temmuzda günlük ortalama elektrik üretimi 27,3 milyar kilovata çıkarken rüzgar enerjisinden elektrik üretimi yüzde 25, güneş enerjisinden yüzde 6,4, nükleer enerjiden yüzde 2,9 ve termal enerjiden yüzde 7,2 arttı.

Hidroelektrik üretimi ise ülke genelindeki kuraklığın etkisiyle temmuzda geçen yıla göre yüzde 17,5 azaldı.

Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, aynı dönemde elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 5,2 artışla, 5,2 trilyon kilovata çıktı.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 12,3, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 4,6 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 9,8 arttı.

Hane halkı elektrik tüketimi yıllık yüzde 2,1 artışla 782,7 milyar kilovata ulaştı.