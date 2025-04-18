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Çin'de Elektrik Tüketimi Yüzde 4,8 Arttı

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Çin Ulusal Enerji İdaresi, Mart 2025 verilerine göre ülkede elektrik tüketiminin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 arttığını açıkladı. Tüketim, tarım, imalat ve hizmet sektörlerinde de büyüme gösterdi.

Çin'de elektrik tüketimi, martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 artış kaydetti.

Ulusal Enerji İdaresi, Mart 2025 dönemine ait elektrik tüketimi verilerini açıkladı.

Elektrik tüketimi, martta yıllık bazda yüzde 4,8 artışla 828,2 milyar kilovatsaate ulaştı. Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 9,9, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 3,8, hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında ise yüzde 8,4 arttı.

Hane halkı elektrik tüketimi ise yüzde 5 artış kaydetti.

Ülkedeki elektrik tüketimi, yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 2,38 trilyon kilovatsaate ulaştı.

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Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
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