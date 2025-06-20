Çin'de Elektrik Tüketimi Mayıs'ta Yüzde 4,4 Arttı

Çin'de elektrik tüketimi, Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 artış kaydetti.

Ulusal Enerji İdaresi, Mayıs 2025 dönemine ait elektrik tüketimi verilerini açıkladı.

Elektrik tüketimi, Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 4,4 artışla 809,6 milyar kilovatsaate ulaştı.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 8,4, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 2,1, hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında ise yüzde 9,4 arttı.

Hane halkı elektrik tüketimi ise yıllık yüzde 9,6 artış kaydetti.

Ülkedeki elektrik tüketimi, yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 3,97 trilyon kilovatsaat oldu.