Çin'de Elektrik Tüketimi Mayıs'ta Yüzde 4,4 Arttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulusal Enerji İdaresi'nin verilerine göre, Çin'de Mayıs ayında elektrik tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artış göstererek 809,6 milyar kilovatsaate ulaştı. Hane halkı tüketimi ise yüzde 9,6 arttı.

Çin'de elektrik tüketimi, Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 artış kaydetti.

Ulusal Enerji İdaresi, Mayıs 2025 dönemine ait elektrik tüketimi verilerini açıkladı.

Elektrik tüketimi, Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 4,4 artışla 809,6 milyar kilovatsaate ulaştı.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 8,4, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 2,1, hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında ise yüzde 9,4 arttı.

Hane halkı elektrik tüketimi ise yıllık yüzde 9,6 artış kaydetti.

Ülkedeki elektrik tüketimi, yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 3,97 trilyon kilovatsaat oldu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor'dan Cenk Tosun açıklaması! Transfere son noktayı koydular

Süper Lig ekibi Cenk Tosun transferinde son noktayı koydu
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Okan Buruk, Nelsson'dan sonra bir ismi daha sildi: Bu takımdan gidecek

Nelsson'dan sonra bir ismi daha sildi: Bu takımdan gidecek
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Yunanistan, ABD unsurlarını İran'a karşı korumak için Girit'e Patriot konuşlandırabilir

Bir komşumuz daha İran'a karşı harekete geçti
Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu

Ünlü baharat markasında skandal! Etikette var, içinde yok
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.