Çin'de Elektrik Tüketimi İstikrarlı Şekilde Artıyor

Çin'de ülke ekonomisinin toparlanmasıyla birlikte elektrik tüketimi de artmaya devam ediyor. Haziran ayında toplam elektrik kullanımı bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artarak 775,1 milyar kilovat-saate ulaştı. Birincil, ikincil ve üçüncül sektörlerin elektrik tüketimi de artış gösterdi.

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan elektrik tüketimi, Çin'de ülke ekonomisinin geçen ay genel anlamda toparlanmasıyla birlikte istikrarlı şekilde arttı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin verileri, ülkedeki toplam elektrik kullanımının Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 775,1 milyar kilovat-saate ulaştığını gösterdi.

Birincil sektörler tarafından tüketilen elektrik miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14, ikincil sektörler tarafından kullanılan elektrik miktarı yüzde 2,3 ve üçüncül sektörler tarafından kullanılan elektrik miktarı ise yüzde 10,1 arttı.

İdare, hanelerde kullanılan elektriğin Haziran ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 110,8 milyar kilovat saate ulaştığını belirtti.

Çin'de elektrik tüketimi yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 4,3 trilyon kilovat-saate ulaştı.