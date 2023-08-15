Çin'de Elektrik Tüketimi İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti

Çin'de 2023 yılının ilk yedi ayında elektrik tüketimi yüzde 5,2 artarak 5,2 trilyon kilovat-saate yaklaştı. Birincil, ikincil ve üçüncül sektörlerin elektrik tüketimi de artış gösterdi.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Weining Yi, Hui ve Miao Özerk İlçesi'nin Ertang kasabasındaki bir fotovoltaik elektrik santrali görülüyor, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan elektrik tüketimi, Çin'de 2023 yılının ilk yedi ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Ulusal Enerji İdaresi'nin Pazartesi günü açıkladığı resmi verilere göre, söz konusu dönemde Çin'in elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 5,2 trilyon kilovat-saate yaklaştı.

Birincil sektörler tarafından tüketilen elektrik miktarı bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarken, ikincil sektörler tarafından kullanılan elektrik miktarı yüzde 4,6 ve üçüncül sektörler tarafından kullanılan elektrik miktarı ise yüzde 9,8 arttı.

İdare, 2023'ün ilk yedi ayında hanelerde kullanılan elektriğin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artarak 782,7 milyar kilovat-saate ulaştığını duyurdu.

İdareye göre yalnızca Temmuz ayında ülkenin elektrik tüketimi yıllık yüzde 6,5 artışla 888,8 milyar kilovat-saate yükseldi.