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Çin'de Elektrik Tüketimi Eylülde Yüzde 9,9 Arttı

Çin'de elektrik tüketimi eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artış gösterdi. Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, ülke genelinde elektrik tüketimi 781,1 milyar kilovatsaate ulaştı. Artış, birincil, ikincil ve üçüncül iş kollarında farklı oranlarda gerçekleşti. Hane halkı elektrik tüketimi ise yüzde 6,6 arttı. İlk 9 ayda ise elektrik tüketimi yüzde 5,6 artarak 6,86 trilyon kilovatsaate ulaştı.