Çin'de Elektrik Tüketimi Eylülde Yüzde 9,9 Arttı
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Çin'de elektrik tüketimi eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artış gösterdi. Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, ülke genelinde elektrik tüketimi 781,1 milyar kilovatsaate ulaştı. Artış, birincil, ikincil ve üçüncül iş kollarında farklı oranlarda gerçekleşti. Hane halkı elektrik tüketimi ise yüzde 6,6 arttı. İlk 9 ayda ise elektrik tüketimi yüzde 5,6 artarak 6,86 trilyon kilovatsaate ulaştı.
Çin'de elektrik tüketiminin eylülde, geçen yıl aynı dönemine göre yüzde 9,9 arttığı bildirildi.
Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, söz konusu artışla Eylül 2023'te ülke genelinde elektrik tüketimi 781,1 milyar kilovatsaate ulaştı.
Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 8,6, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 8,7 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 16,9 arttı.
Hane halkı elektrik tüketimi ise eylülde geçen yıla kıyasla yüzde 6,6 artış kaydetti.
İlk 9 ayda elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 artarak 6,86 trilyon kilovatsaate ulaştı.