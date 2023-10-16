Çin'de Elektrik Tüketimi Eylül Ayında Arttı

Çin'de Eylül ayında elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak 781,1 milyar kilovat-saate yükseldi. Birincil endüstrilerin elektrik tüketimi yüzde 8,6, ikincil sektörlerin elektrik tüketimi yüzde 8,7 ve üçüncül sektörlerin elektrik tüketimi ise yüzde 16,9 artış gösterdi.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Weining kentinin Yi-Hui-Miao Özerk İlçesi'nde bulunan bir fotovoltaik enerji santrali görülüyor, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan elektrik tüketimi, Çin'de Eylül ayında istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin Pazartesi günü açıkladığı verilere göre elektrik kullanımı geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 artarak 781,1 milyar kilovat-saate yükseldi.

Birincil endüstrilerin elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artarken, ikincil sektörlerin elektrik tüketimi yüzde 8,7 ve üçüncül sektörlerin elektrik tüketimi ise yüzde 16,9 artış gösterdi.

İdareden yapılan açıklamada, hanelerdeki elektrik kullanımının Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 103,5 milyar kilovat-saate ulaştığı belirtildi.

Ülkenin ilk üç çeyrekteki elektrik tüketimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 6,86 trilyon kilovat-saate yükseldi.