Çin'de Elektrik Tüketimi Ağustos Ayında Arttı

Çin'de Ağustos ayında elektrik tüketimi, güçlü endüstriyel talep nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artarak 886,1 milyar kilovat-saate yükseldi. Birincil sanayilerde yüzde 8,6, ikincil sektörlerde yüzde 7,6 ve üçüncül sektörlerde yüzde 6,6 artış görülürken, mesken elektrik tüketimi yüzde 9,9 düştü.

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan elektrik tüketimi, Çin'de Ağustos ayında istikrarlı büyümeyi sürdürdü.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin açıkladığı verilere göre elektrik tüketimi, güçlü endüstriyel elektrik talebinin etkisiyle Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarak 886,1 milyar kilovat-saate yükseldi.

Birincil sanayiler tarafından tüketilen elektrik miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 oranında artarken, ikincil sektörlerde yüzde 7,6 ve üçüncül sektörlerde yüzde 6,6 oranında artış görüldü. Ancak, mesken elektrik tüketiminde yüzde 9.9'luk bir düşüş kaydedildi.

Çin'in elektrik tüketimi ilk sekiz ayın toplamında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 6,08 trilyon kilovat-saate ulaştı.